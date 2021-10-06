تفاصيل طلاق حمزة الفيلالي للمرة الثانية
هبة بريس - القسم الفني
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع خبر انفصال الفنان الكوميدي و منشط البرامج حمزة الفيلالي من زوجته للمرة الثانية بعد ولادتها الحديثة.
و حسب مصادر هبة بريس فإن الفنان المغربي انفصل عن زوجته منذ أشهر مضت، بطريقة رضائية بين الطرفين وسط صمت و تكتم شديدين.
و في نفس الصدد أكد ذات المصدر أن الكوميدي حمزة الفيلالي يتحمل جميع مسؤولية و أعباء منزله بالإضافة أن علاقة طيبة تجمعه و زوجته السابقة.
و الجدير بالذكر أن حمزة الفيلالي قد تزوج للمرة الثانية في مارس 2019 من طليقته هند بعد فترة طلاق دامت لفترة طويلة من الزمن.
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5 تعليقات
ما هذا الخبر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خاصو عود النظر مايبقاش يضحك لا بنات الناس تقولوا الاولة فيها المشكل وراه هو المشكل
واش هذا موضوع
واش هذا خبر
هو طلق ما دخل الشعب في حياته الشخصية؟؟
الطلاق مرتان ! حرمت عليه حتى تنكح غيره ! عنداك جيب عادل امام 🙂