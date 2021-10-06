الصحة العالمية: انخفاض معدل الإصابة بكورونا ب9% خلال أسبوع

هبة بريس

ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات الجديدة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) انخفض بنسبة 9 بالمائة، على مدار سبعة أيام.

وأوضحت المنظمة أن عدد الوفيات انخفض بنسبة 4 بالمائة، فيما تم تسجيل أكثر من 3.1 مليون شخص إصابة جديدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع الماضي.

وجاء في بيانات تحديث المنظمة الأسبوعي للوباء أنه “على الصعيد العالمي، استمرت أعداد حالات (كوفيد-19) الأسبوعية والوفيات في الانخفاض، وهو ما تم ملاحظته منذ شهر غشت الماضي، حيث تم تسجيل 3 ملايين و118 ألفا و410 إصابات، و54 ألفا و221 حالة وفاة على مدار سبعة أيام.

وقالت المنظمة أن عدد حالات الاصابة الأسبوعية الجديدة في إفريقيا انخفض (بنسبة 43 بالمائة)، وفي الشرق المتوسط ​​(بنسبة 21 بالمائة) ، وجنوب شرق آسيا (بنسبة 19 بالمائة)، وغرب المحيط الهادئ (بنسبة 12 بالمائة) وأمريكا (بنسبة 12 بالمائة) وفي أوروبا ارتفع معدل الإصابة بنسبة 5 بالمائة.

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