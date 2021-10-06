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طقس الأربعاء .. أجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة

2021-10-06 / 9:08 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يكون الطقس حار نسبيا داخل كل من سوس، الجنوب، والجنوب-الشرقي، والسهول غرب الأطلس، فيما ستتشكل سحب منخفضة كثيفة مع كثل ضبابية فوق السواحل الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية.

وسيلاحظ مرور سحب من الأجواء العليا بشمال ووسط المملكة. وسيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية بباقي أرجاء البلاد.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية شرقية بالبوغاز، وجنوبية بالجنوب الشرقي، وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى متقلبة الاتجاه على العموم بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 13 درجة بالمرتفعات، وما بين 22 و 28 درجة بأقصى الجنوب وجنوب شرق البلاد، وستكون ما بين 14 و 20 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 36 و 40 درجة بالجنوب الشرقي، داخل منطقة سوس، سهول تادلة، الرحامنة، تانسيفت، وبشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و 37 درجة بكل من هضاب الفوسفاط ووالماس، ومنطقة السايس، داخل منطقة الغرب واللوكوس، وستكون ما بين 24 و 29 بباقي الأرجاء الأخرى.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان وسيصبح قليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وهائجا ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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