الحساني وبنجلون يظفران بمقعدين بمجلس المستشارين عن جهة طنجة تطوان الحسيمة

هبة بريس – مكتب طنجة

تمكن كل من يوسف بنجلون عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية وفاطمة الحساني ممثلة حزب التجمع الوطني للأحرار، بالفوز بالمقعدين المخصصين للمجلس الجهوي بالغرفة الثانية من البرلمان، حيث حصلت فاطمة الحساني على 18 صوتا فيما حصل يوسف بنجلون على 17 صوتا.

وجرت اليوم الثلاثاء 05 أكتوبر، عملية انتخاب أعضاء مجلس المستشارين التي تعد آخر محطة ضمن الاستحقاقات الانتخابية التي تشهدها بلادنا ، حيث تنافس 20 لائحة ترشيح، تمثل هيئات سياسية ومهنية، على 12 مقعدا بمجلس المستشارين، مخصصا لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

اللوائح المرشحة تمثل هيئات الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، والمجلس الجهوي، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصيد البحري، و ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0