مجلس جماعة تازة يصادق بالأغلبية على قانونه الداخلي في أول دورة

ع محياوي _ هبة بريس

عقد مجلس الجماعة الترابية لمدينة تازة، يوم أمس الاثنين 04 أكتوبر الجاري،أولى جلساته فيما يخص الدورة العادية لشهر أكتوبر 2021، والتي تمت تحت إشراف رئيسها الجديد عبد الواحد المسعودي، حيث خصصت هذه الجلسة للمصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس.

هذا وقد صادق أعضاء المجلس الجدد بالاغلبية على مشروع النظام الداخلي ، الذي كان مدرجا في جدول اعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2021.

الجلسة حضرها باشا المدينة، ونواب رئيس مجلس الجماعة.

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