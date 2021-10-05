سدود المغرب
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نسبة الملء بسدود جهة طنجة تطوان الحسيمة تبلغ أزيد من 55%

2021-10-05 / 3:33 مساءً
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هبة بريس

أفاد تقرير حول الحقينة اليومية للسدود بأن نسبة الملء بسدود جهة طنجة تطوان الحسيمة ال12 بلغت، إلى غاية اليوم الثلاثاء ، 55.56 في المائة .

وأوضح تقرير لقطاع الماء التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن المخزون المائي للسدود المعنية ، التي تفوق طاقتها الاستيعابية مليار و 721 مليون متر مكعب ، بلغ ما مجموعه 956.77 مليون متر مكعب ، مقابل 770 مليون متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضي مع عدم احتساب حقينة سد دار خروفة ، الذي بدأ تشغيله مؤخرا .

وأضاف التقرير أن سد واد المخازن بإقليم العرائش، أكبر سدود الجهة، سجل نسبة ملء وصلت إلى 70.5 في المائة، مقابل 81.5 في المائة العام الماضي، و يناهز حجم المخزون المائي 474.7 مليون متر مكعب، مقابل 548.4 مليون متر مكعب سجلت في اليوم نفسه من العام الماضي.

كما ناهزت حقينة سد 9 أبريل بعمالة طنجة – أصيلة 55.7 مليون متر مكعب، بمعدل ملء يصل إلى 18.6 في المائة، مقابل 49 مليون متر مكعب ومعدل ملء في حدود 16.3 في المائة، فيما سجل سد أسمير بإقليم تطوان نسبة ملء تصل 84.5 في المائة، أي بمخزون مائي بلغ 32.9 مليون متر مكعب، مقابل 27.1 مليون متر مكعب و 69.6 في المائة العام الماضي.

وبلغ المخزون المائي لسد مولاي الحسن بن المهدي 18.6 مليون متر مكعب (79.4 في المائة)، مقابل 18.1 مليون متر مكعب العام الماضي (77.1 في المائة) .

أما بالنسبة لسد طنجة المتوسط بإقليم الفحص أنجرة، فقد بلغت حقينته 17.9 مليون متر مكعب (81.1 في المائة)، مقابل 12.8 مليون متر مكعب (58.2 في المئة) العام الماضي، وسد ابن بطوطة 13.8 مليون متر مكعب (47.3 بالمائة)، وسد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة 8.6 مليون متر مكعب (72.7 في المائة مقابل 65.9 في المائة العام الماضي )، وسد النخلة بإقليم تطوان 2.31 مليون متر مكعب (55 في المائة مقابل 61.1 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي ).

وبخصوص سد الجمعة بإقليم الحسيمة، فقد سجل حقينة ب 1 مليون متر مكعب بنسبة ملء بلغت 18.8 في المائة، مقابل 0.5 مليون متر مكعب خلال نفس الفترة من السنة الماضية (9 في المائة)، بينما امتلأ سد شفشاون بنسبة 92.4 في المائة، لتبلغ حقينته الإجمالية 11.3 مليون متر مكعب.

وبخصوص سد الشريف الادريسي ، فقد بلغت حقينته 110.16 مليون متر مكعب بنسبة ملء تصل الى 90.5 في المائة مقابل حقينة بلغت 87.5 مليون متر مكعب خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية (71.9 في المائة) ، فيما بلغت حقينة سد دار الخروفة بإقليم العرائش 209.8 مليون متر مكعب بنسبة ملء تصل الى 43.7 في المائة .

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