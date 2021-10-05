الملك يعين حكومة عزيز أخنوش يوم الخميس المقبل

هبة بريس - الرباط

كشف مصدر خاص عن موعد تعيين الحكومة الجديدة لرئيسها عزيز أخنوش.

وذكر ذات المصدر، أن الملك محمد السادس، سيستقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، و أعضائها يوم الخميس المقبل لإعلان تعيينها رسميا.

وأضاف المصدر ذاته، أن عددا من الوزراء المعنيين، دخلوا إلى جانب عدد من العاملين في القصر الملكي، في حجر صحي قبيل أيام، استعدادا للاستقبال الملكي.

هذا ويشار إلى أن التحالف الحكومي الجديد، مكون من كل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وحزب الإصالة والمعاصرة.

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