صورة تعبيرية

المغاربة الملقحون بالقائمة “أ” يطالبون بالغاء اجراء كشف كورونا لولوج التراب الوطني

2021-10-05 / 12:36 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

طالب عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمين بالدول المصنفة في القائمة “أ” من الحكومة المغربية الغاء اجراء الكشف عن فيروس كورونا كشرط ضمن حزمة من الاجراءات لولوج التراب الوطني رغم توفرهم على جوازات التلقيح .

وتساءل عدد من مغاربة المهجر بالقائمتين “أ” حول جدوى التلقيح والتوفر على الجوازات الصحية في ظل الابقاء على اجراء الكشف عن فيروس كورونا للدخول الى المغرب، في الوقت الذي تسمح فيه دول الاقامة بولوج ترابها بجوازات التلقيح فقط دون الحاجة الى اجراء كشف عن فيروس كورونا.

واستنكر مهاجرون مغاربة بالقائمة المذكورة ، الابقاء على هذا الاجراء الذي لم يعد له مايبرره علميا خاصة بالنسبة للملقحين المتوفرين على جوازات التلقيح ، مطالبين بالغائه لتيسير عملية دخولهم الى وطنهم دون الحاجة الى اجراء فحص كورونا كما هو الحال بالنسبة للدول المصنفة بالقائمة “ب”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of قنصلية مغربية متنقلة تخدم الجالية بجنوب إيطاليا

قنصلية مغربية متنقلة تخدم الجالية بجنوب إيطاليا

2021-10-03 / 1:38 مساءً
Photo of بسبب الحجاب.. منع شابة مغربية من الدراسة بمعهد في اسبانيا

بسبب الحجاب.. منع شابة مغربية من الدراسة بمعهد في…

2021-10-02 / 10:59 صباحًا
Photo of قنصلية المغرب بميلانو ثقافة إدارية برؤى جديدة في خدمة أبناء الجالية

قنصلية المغرب بميلانو ثقافة إدارية برؤى جديدة في خدمة…

2021-09-30 / 8:38 مساءً
Photo of صادم.. تعذيب واعتقال وحشي لشاب مغربي بكوريا الجنوبية

صادم.. تعذيب واعتقال وحشي لشاب مغربي بكوريا الجنوبية

2021-09-30 / 2:05 مساءً
Photo of حادث اعتداء على شاحنات يهز مالي.. والسفارة: لا ضحايا مغاربة

حادث اعتداء على شاحنات يهز مالي.. والسفارة: لا ضحايا…

2021-09-28 / 3:17 مساءً
Photo of سلوى بشري … عندما تفبرك الصور للتشهير والإساءة في حق الشرفاء

سلوى بشري … عندما تفبرك الصور للتشهير والإساءة في…

2021-09-27 / 9:57 مساءً
Photo of احتجاجات غاضبة لمغاربة إيطاليا بعد مقتل مهاجر مغربي رميا بالرصاص

احتجاجات غاضبة لمغاربة إيطاليا بعد مقتل مهاجر مغربي رميا…

2021-09-26 / 11:42 مساءً
Photo of حتى 29 أكتوبر القادم.. كندا تمدد تعليق الرحلات القادمة من المغرب

حتى 29 أكتوبر القادم.. كندا تمدد تعليق الرحلات القادمة…

2021-09-25 / 10:30 صباحًا
Photo of أزيد من 263 ألف مغربي منخرطون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا

أزيد من 263 ألف مغربي منخرطون في الضمان الاجتماعي…

2021-09-24 / 3:05 مساءً
Photo of جريمة تهز الجالية…شاب بإيطاليا يجهز على أمه بطريقة بشعة

جريمة تهز الجالية…شاب بإيطاليا يجهز على أمه بطريقة بشعة

2021-09-23 / 8:03 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق