المغاربة الملقحون بالقائمة “أ” يطالبون بالغاء اجراء كشف كورونا لولوج التراب الوطني

هبة بريس - الرباط

طالب عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمين بالدول المصنفة في القائمة “أ” من الحكومة المغربية الغاء اجراء الكشف عن فيروس كورونا كشرط ضمن حزمة من الاجراءات لولوج التراب الوطني رغم توفرهم على جوازات التلقيح .

وتساءل عدد من مغاربة المهجر بالقائمتين “أ” حول جدوى التلقيح والتوفر على الجوازات الصحية في ظل الابقاء على اجراء الكشف عن فيروس كورونا للدخول الى المغرب، في الوقت الذي تسمح فيه دول الاقامة بولوج ترابها بجوازات التلقيح فقط دون الحاجة الى اجراء كشف عن فيروس كورونا.

واستنكر مهاجرون مغاربة بالقائمة المذكورة ، الابقاء على هذا الاجراء الذي لم يعد له مايبرره علميا خاصة بالنسبة للملقحين المتوفرين على جوازات التلقيح ، مطالبين بالغائه لتيسير عملية دخولهم الى وطنهم دون الحاجة الى اجراء فحص كورونا كما هو الحال بالنسبة للدول المصنفة بالقائمة “ب”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1