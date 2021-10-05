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العثور على جثة ثلاثيني مقتولا وسط حاوية أزبال بخريبكة

2021-10-05 / 10:36 صباحًا
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هبة بريس - خريبكة

عثر أحد عمال شركة النظافة بخريبكة، صباح اليوم الثلاثاء على جثة شاب ثلاثيني مقتولا وسط حاوية للأزبال خلف الكلية متعددة التخصصات بالمدينة.

وقالت مصادر الجريدة إن الضحية (جواد ش) وجهت له طعنات قاتلة بواسطة آلة حادة للعنق، مما أدى إلى وفاته، قبل أن يتم التخلص منه برميه وسط حاوية للأزبال.

هذا وقد استنفر الحادث الشرطة القضائية، والعلمية والتقنية، والسلطة المحلية، حيث تم تمشيط المكان، وأخذ صور للجثة، قبل الإذن بنقلها صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بخريبكة من إجل إخضاعها للتشريح بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما باشرت العناصر الأمنية تحرياتها للاهتداء للفاعل(ين) المفترضين.

وكان أحد الحراس الليليين قد أبلغ في الساعات الأولى من صباح اليوم عن جريمة قتل، حيث تجندت العناصر الأمنية للبحث عن الضحية، قبل أن يعثر عليها عامل شركة النظافة وسط الحاوية.

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