طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس حارا نسبيا داخل سوس، الجنوب والجنوب-الشرقي، فيما ستتشكل سحب منخفضة كثيفة فوق السواحل الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية.

وسيلاحظ تمركز كتل من الضباب فوق سواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى. وسيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية أو مغشاة بسحب عليا بباقي أرجاء البلاد.

وستهب الرياح معتدلة من الشمال بالسواحل الوسطى والجنوبيةن وضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد، ومن الشمال وأحيانا متقلبة الاتجاه على العموم بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و13 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 22 و28 درجة بأقصى جنوب وجنوب شرق البلادن وما بين 13 و20 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 34 و40 درجة بالجنوب الشرقي، وداخل منطقة سوس، وشرق وجنوب الأقاليمنا الجنوبية، وما بين 30 و35 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس، ومنطقة السايس والسهول الواقعة غرب الأطلس، وما بين 22 و27 درجة بباقي الأرجاء.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بين الجرف الأصفر وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0