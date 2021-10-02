طقس السبت.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت ، أن تنخفض درجات الحرارة مع طقس نسبي حار إلى حار بالجنوب ومنطقة سوس.

وستتشكل سحب منخفضة نسبيا كثيفة بالقرب من السواحل مع كتل ضبابية أو أمطار جد خفيفة محليا.

كما ستكون السماء أحيانا غائمة بمرتفعات الأطلس الكبير وأقصى جنوب المملكة وصافية إلى قليلة السحب في باقي المناطق.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة شمالية الى غربية بالمملكة.

وستراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 09 و 15 درجة بالأطلس والريف، وما بين 22 و 28 درجة شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية للمملكة، وما بين 20 و 25 درجة بالمناطق المتواجدة غرب الأطلس، سوس، شياظمة والجنوب الشرقي، وستتكون ما بين 15 و 20 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 37 و 43 درجة بالجنوب وبمنطقة سوس، و مابين 34 و 39 درجة بالسهول الواقعة غرب الأطلس ، السايس، هضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية وما بين 82و 22 درجة بالأطلس وقرب السواحل.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية و هادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين الجرف و طرفاية وقليل الهيجان الى هائج في باقي السواحل.

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