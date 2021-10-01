حتى متم غشت.. ارتفاع ودائع الأسر بالبنوك بنسبة 4,6 في المائة

هبة بريس

سجلت الودائع لدى البنوك ارتفاعا سنويا نسبته 7,2 في المائة متم شهر غشت الماضي، لتصل إلى 1.034,8 مليار درهم، وذلك وفقا للوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية” التي أصدرها بنك المغرب.

وأوضح المصدر ذاته، أن ودائع الأسر ارتفعت بنسبة 4,6 في المائة لتصل إلى 772,6 مليار درهم، منها 186 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، مشيرا إلى أن ودائع المقاولات الخاصة تحسنت بنسبة 10,9 في المائة لتصل إلى 155,5 مليار درهم عند متم شهر غشت الماضي.

وعلاوة على ذلك، سجلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر و12 شهرا انخفاضا على التوالي بمقدار 16 نقطة أساس و4 نقطة أساس إلى 2,25 في المائة و2,54 في المائة.

وخلص المصدر ذاته، إلى أن السعر الأدنى للفائدة على الحسابات على الدفاتر قد تم تحديده في 1,03 في المائة خلال النصف الثاني من سنة 2021، بانخفاض قدره 24 نقطة أساس مقارنة مع الأشهر الستة السابقة.

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