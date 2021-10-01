وسط إجراءات احترازية.. انطلاق الدراسة بمختلف مؤسسات التعليم

هبة بريس - الرباط

وسط إجراءات احترازية مشددة، انطلق اليوم الجمعة، الموسم الدراسي بمختلف المؤسسات التعليمية والجامعية ومراكز التكوين المهني بالنسبة للقطاعين العمومي والخصوصي، وكذا مدارس البعثات الأجنبية.

وانطلق الموسم الدراسي، وفق الالتزام بالتدابير الاحترازية المعمول بها للوقاية من وباء “كوفيد 19” وخاصة ارتداء الكمامات وتفادي التصافح والحرص على النظافة الجسدية، إضافة إلى تهوية الفضاءات.

هذا وعملت الوزارة بتنسيق مع وزارة الصحة على تحيين البروتوكول الصحي الذي سيتم اعتماده بجميع المؤسسات والذي يمكن الاطلاع عليه عبر البوابات الرسمية للوزارة”.

ودعت الوزارة في هذا الإطار، المتعلمات والمتعلمين والأسر إلى مواصلة الانخراط بكثافة في عملية التلقيح التي ستظل مستمرة إلى ما بعد انطلاق الدراسة، على مستوى جميع مراكز التلقيح وكذا من خلال الوحدات الطبية المتنقلة المخصصة لهذا الغرض سواء من أجل تلقي الجرعة الأولى أو الثانية.

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