طقس الجمعة.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن يظل الطقس حارا بمنطقة سوس، جنوب البلاد وبالمناطق المتواجدة غرب الأطلس، ونسبيا حارا بباقي السهول الداخلية وبأقصى الجنوب-الشرقي.

وستتشكل سحب منخفضة نسبيا كثيفة بالقرب من السواحل مع كتل ضبابية أو أمطار جد خفيفة محليا، كما ستهم سحب شيئا ما غير مستقرة مرتفعات الأطلس الكبير وسفوحه الشرقية مع احتمال نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة ورعد محلي.

وستكون السماء غائمة جزئيا بأقصى الجنوب وصافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق، فيما ستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما شمالية غربية بالمنطقة الشرقية، معتدلة من الشرق بمنطقة طنجة، غربية بالسهول الشمالية والوسطى وشمالية إلى شرقية بالأقاليم الجنوبية. ومن المحتمل حدوث زوابع رملية جنوب المنطقة الشرقية وبالاقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 08 و 14 درجة بالأطلس والريف، وما بين 22 و 28 درجة شرق وجنوب الاقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي، وما بين 20 و 25 درجة بالمناطق المتواجدة غرب الأطلس، بسوس وبالشياضمة وعبدة وستكون ما بين 15 و 20 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح، ما بين 38 و 44 درجة بالجنوب و بمنطقة سوس، ما بين 36 و 41 درجة بالسهول الواقعة غرب الأطلس وبأقصى الجنوب-الشرقي، وما بين 28 و 35 درجة بالسهول الأطلسية، بالمنطقة الشرقية، السايس، هضاب الفوسفاط ووالماس وبالسفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 23 و 29 درجة بالأطلس وقرب السواحل.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين رأس سبارتيل والدار البيضاء ومابين طرفاية وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.

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