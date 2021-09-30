بسبب تعدد مناصبه.. زوج عمدة البيضاء يستقيل ويتمنى من “زوجته” تفهم قراره

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بسبب تعدد و كثرة مناصب المسؤولية التي يتقلدها، أقدم السياسي توفيق كميل على تقديم استقالته من مجلس مدينة الدار البيضاء الذي تترأسه زوجته نبيلة الرميلي و التي تشغل في الوقت ذاته منصب المديرة الجهوية لوزارة الصحة بالدار البيضاء.

و حسب وثيقة الاستقالة التي تتوفر هبة بريس على نسخة منها، فقد أوضح توفيق كميل النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار أن استقالته تأتي إيمانا منه بضرورة التفرغ لمناصب معينة قصد خدمة الساكنة.

و استقال كميل من منصب النائب الثالث لعمدة الدار البيضاء، أي من مجلس مدينة الدار البيضاء الذي تترأسه زوجته الدكتورة الرميلي، حيث جاءت استقالة كميل بعد حصوله على رئاسة مكتب مقاطعة سباتة التي تم تنظيمها بحر هذا الأسبوع.

و جاء في رسالة الاستقالة: “اتخذت قراري بمحض إرادتي و عن قناعة تامة بأنني لن أستطيع الجمع بين عدة مهام، فأنا نائب برلماني و نائب عمدة مدينة الدار البيضاء و رئيس مقاطعة سباتة”.

و أضاف توفيق كميل: “لذلك أفضل الاحتفاظ بمنصبي كنائب برلماني و كرئيس لمقاطعة سباتة من أجل أن أتمكن من تنفيذ الوعود التي وعدت بها الساكنة خلال حملتي الانتخابية في ظروف مناسبة و مريحة”.

و ختم كميل رسالة استقالته الموجهة لزوجته العمدة بعبارة : “أتمنى أن تتفهمي سيدتي العمدة قراري و كل التوفيق لك لخدمة المدينة و الساكنة مع احتراماتي و تحياتي”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0