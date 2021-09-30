رسميا.. انطلاق الدراسة بمؤسسات التعليم العتيق يوم 2 أكتوبر

هبة بريس

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بلاغ لها اليوم الخميس، أن الدراسة بمؤسسات التعليم العتيق ستنطلق بصفة فعلية يوم السبت 02 أكتوبر 2021 وفق نمط “التعليم الحضوري” بالنسبة لجميع الأطوار والمستويات مع إتاحة إمكانية الاستفادة من التعليم “عن بعد” بالنسبة للمتعلمين الذين ترغب أسرهم في ذلك وكذا المؤسسات التي لم ترخص لها الوزارة بالنمط الحضوري لعدم توفرها على جميع ظروف السلامة.

وأوضح البلاغ أنه”في ما يتعلق بالكتاتيب القرآنية التي تعتمد حاليا التعليم عن بعد، فستستمر الوزارة في دراسة الطلبات الواردة عليها، والترخيص لها بالنمط الحضوري بناء على نتيجة المعاينة لظروف أماكن التحفيظ والإيواء”.

ويأتي هذا القرار ،يضيف المصدر ذاته، أخذا بعين الاعتبار السير الإيجابي للحملة الوطنية للتلقيح بشكل عام وعملية تلقيح المتعلمين من الفئة العمرية 12-17 سنة والشباب من الفئة العمرية 18 سنة فما فوق على وجه الخصوص، فضلا عن تحسن الوضعية الوبائية ببلادنا في الأسابيع الأخيرة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية المعمول بها للوقاية من وباء “كوفيد 19″، وخاصة ارتداء الكمامات، وتفادي التصافح، والحرص على النظافة الجسدية، إضافة إلى تهوية الفضاءات.

وفي هذا الإطار، دعت الوزارة المتعلمات والمتعلمين والأسر إلى مواصلة الانخراط بكثافة في عملية التلقيح التي ستظل مستمرة إلى ما بعد انطلاق الدراسة، على مستوى جميع مراكز التلقيح وكذا من خلال الوحدات الطبية المتنقلة المخصصة لهذا الغرض سواء من أجل تلقي الجرعة الأولى أو الثانية.

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