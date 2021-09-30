رسميا.. انطلاق الدراسة بمؤسسات التعليم العتيق يوم 2 أكتوبر
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بلاغ لها اليوم الخميس، أن الدراسة بمؤسسات التعليم العتيق ستنطلق بصفة فعلية يوم السبت 02 أكتوبر 2021 وفق نمط “التعليم الحضوري” بالنسبة لجميع الأطوار والمستويات مع إتاحة إمكانية الاستفادة من التعليم “عن بعد” بالنسبة للمتعلمين الذين ترغب أسرهم في ذلك وكذا المؤسسات التي لم ترخص لها الوزارة بالنمط الحضوري لعدم توفرها على جميع ظروف السلامة.
وأوضح البلاغ أنه”في ما يتعلق بالكتاتيب القرآنية التي تعتمد حاليا التعليم عن بعد، فستستمر الوزارة في دراسة الطلبات الواردة عليها، والترخيص لها بالنمط الحضوري بناء على نتيجة المعاينة لظروف أماكن التحفيظ والإيواء”.
ويأتي هذا القرار ،يضيف المصدر ذاته، أخذا بعين الاعتبار السير الإيجابي للحملة الوطنية للتلقيح بشكل عام وعملية تلقيح المتعلمين من الفئة العمرية 12-17 سنة والشباب من الفئة العمرية 18 سنة فما فوق على وجه الخصوص، فضلا عن تحسن الوضعية الوبائية ببلادنا في الأسابيع الأخيرة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية المعمول بها للوقاية من وباء “كوفيد 19″، وخاصة ارتداء الكمامات، وتفادي التصافح، والحرص على النظافة الجسدية، إضافة إلى تهوية الفضاءات.
وفي هذا الإطار، دعت الوزارة المتعلمات والمتعلمين والأسر إلى مواصلة الانخراط بكثافة في عملية التلقيح التي ستظل مستمرة إلى ما بعد انطلاق الدراسة، على مستوى جميع مراكز التلقيح وكذا من خلال الوحدات الطبية المتنقلة المخصصة لهذا الغرض سواء من أجل تلقي الجرعة الأولى أو الثانية.
11 تعليقات
الحمدلله أنه سيتم انطلاق الموسم الدراسي الجديد لهذا السنة.هذا ما كنا ننتظره.
إذا كان فعلا غدا انشاء الله الدخول المدرسي رسميا فانتظروا كارثة كروونا والأرقام الساروخية التي سترتفع غذا.لأن كوفيد 19 كورونا لازال بهددنا.
الحمدلله تمت عملية التلقيح بنجاح ولهذا نطالب نحن الآباء و الأمهات بالتعليم الحضوري ولكم جزيل الشكر.
ننتظر إلغاء كل الإجراءات اللازمة لجائحة كوفيد 19 والرجوع الى حياتنا اليومية الطبيعة ولاننسوا بعين الاعتبار الساعة الإضافية المشؤومة لأننا مقبلين على فصل الشتاء والضحية منها هم التلاميذ
أي تغيرات ستقع في قرارتكم كما كانت القرارات في الحكومة السابقة ههههههههههههه
بالنسبة للتعليم العتيق كيف ستمر عملية الدخول المدرسي.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
هل سيمنع من التلاميذ عدم الدخول الى المؤسسات التعليمية الذين لم يلقحوا.؟؟؟؟؟؟
نحن نعرف أنه تعليم حضوري ولكن ما لم نستوعبه هو هل حضوري بالتناوب ام حضوري بلا تناوب هذآ ما يحير عقول الآباء و الأمهات.!!!!!!
نتمنى ان تمر عملية الدخول المدرسي في احسن الظروف والتوفيق للجميع يآرب آمين يارب العالمين.
نرجوا من الوزارة التربية والتعليم بتنسيق مع وزارة الصحة ان تكون حارسة على سلامة ابنائنا وبناتنا من كوفيد 19 كورونا وذالك بالاجراءات لازمة الوقائية .
نتمنى من السيد امزازي أن يحسن المقررات الدراسية لهذا السنة ومراعات لجيوب الآباء و الأمهات .وان يكون هناك دعم مادي للاسر ذوي الاحتياجات لازمة