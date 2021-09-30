مجلسا النواب والأعلى للدولة الليبيين يناقشان في المغرب قضية “الانتخابات”

2021-09-30 / 10:35 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

تعقد اليوم الخميس، لجنتا مجلسي الأعلى للدولة والبرلمان الليبيتان، اجتماعا في المغرب، لمناقشة القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات.

وكشف مصدر ليبي مسؤول، لوكالة سبوتنيك: “أنه ستنطلق الخميس في المغرب اجتماعات مجلسي الأعلى للدولة والبرلمان الليبي حول القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات”.

وأحال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في التاسع من سبتمبر الجاري، قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته إلى المفوضية العليا للانتخابات، وسط رفض من المجلس الأعلى للدولة.

من جهته، أصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بيانا أعرب فيه عن رفضه قانون الانتخابات الصادر عن المجلس النيابي، وشدد على ضرورة التوافق بين المجلسين في إصدار القوانين ذات الصلة.

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