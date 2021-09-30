طقس الخميس.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن يظل الطقس حارا وسط البلاد والجنوب والمناطق الواقعة غرب الأطلس، وحارا نسبيا بباقي السهول الداخلية وأقصى الجنوب الشرقي.

وستتشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل محليا بالسواحل وشمال المنطقة الشرقية، كما ستهم قطرات متفرقة ورعد محلي مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، هضاب الفوسفاط ووالماس، وكذلك الهضاب العليا الشرقية مع قطرات مطرية جد خفيفة ستهم الواجهة المتوسطية.

وستهم زوابع رملية محلية الأقاليم الجنوبية، كما ستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما من الشرق بمنطقة طنجة، معتدلة شمالية بالسواحل الوسطى والجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي والهضاب العليا الشرقية، وشمالية إلى متقلبة الاتجاه عموما بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و14 درجة بالأطلس والريف، وما بين 22 و28 درجة شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي، وستكون ما بين 15 و20 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 37 و43 درجة بالجنوب، منطقة سوس، السهول الواقعة غرب الأطلس وبأقصى الجنوب الشرقي، وما بين 33 و39 درجة غرب السايس وباقي المناطق الشرقية، السفوح الجنوبية الشرقية وأقصى جنوب المنطقة الشرقية، وما بين 27 و33 درجة شمال المنطقة الشرقية والسهول الأطلسية، وستكون ما بين 22 و29 درجة بباقي جهات المملكة.

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