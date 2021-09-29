تسجيل 1082 إصابة و23 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1082 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 931973 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 23 وفاة ليصل العدد إلى 14248.
كما تم التأكد من 1774 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 902552.
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7 تعليقات
أكيد انتم تفكرون في إعادة سجننا مرة أخرى بعدما ان كان لدينا أمل كبير في الرجوع الى الحياة الطبيعية
كل يوم مرة في ارتفاع الاصابات مرة أخرى في انخفاض ولاندري غذا كم .
الحمدلله الوفيات في انخفاض وهذا يدل على أن التلقيح أعطى مفعوله ……
معطيات وارقام غير صحيحة ولازلتم في تلاعبكم بها …..
ارجوكم فتحوا الحمامات لقد تدمروا مافيه الكفاية..
بعدما ان خرجنا من الانفاق والغباء ها أنتم تفاجؤون بالحلات هههههههه
نفس السيناريوهات اليومية.لقد اصبحتم تركبون الخوف والرعب في نفسية المواطن …