انتخاب سعيد الناصري رئيسا لمجلس عمالة الدار البيضاء
هبة بريس - البيضاء
النائب الثاني :أحمد الادريسي(التجمع الوطني للأحرار )
بالإجماع، انتخب سعيد الناصري رئيس فريق الوداد البيضاوي، رئيسا لمجلس عمالة الدار البيضاء.
وحصد الناصري على 30 صوتا من أصل 31 مستشار ومستشارة ممثلين في مجلس عمالة الدار البيضاء ، فيما تخلف مستشار واحد عن الحضور.
كما تم خلال نفس الاجتماع، انتخاب أعضاء مكتب المجلس، والمتمثلين في :
النائب الأول : أحمد ابريجة (الأصالة والمعاصرة)
النائب الثاني :أحمد الادريسي(التجمع الوطني للأحرار )
النائبة الثالثة: نوال رشدي( حزب الاستقلال )
النائبة الرابعة: بشرى الذهبي(التجمع الوطني للأحرار )
النائب الخامس: طارق بهبة( الأصالة والمعاصرة )
كاتب المجلس : حسن لقفيش(جبهة القوى الديمقراطية )
نائب كاتب : هشام شبورة(التجمع الوطني للأحرار )
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0