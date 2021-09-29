انتخاب سعيد الناصري رئيسا لمجلس عمالة الدار البيضاء

هبة بريس - البيضاء

بالإجماع، انتخب سعيد الناصري رئيس فريق الوداد البيضاوي، رئيسا لمجلس عمالة الدار البيضاء.

وحصد الناصري على 30 صوتا من أصل 31 مستشار ومستشارة ممثلين في مجلس عمالة الدار البيضاء ، فيما تخلف مستشار واحد عن الحضور.

كما تم خلال نفس الاجتماع، انتخاب أعضاء مكتب المجلس، والمتمثلين في :

النائب الأول : أحمد ابريجة (الأصالة والمعاصرة)

النائب الثاني :أحمد الادريسي(التجمع الوطني للأحرار )

النائبة الثالثة: نوال رشدي( حزب الاستقلال )

النائبة الرابعة: بشرى الذهبي(التجمع الوطني للأحرار )

النائب الخامس: طارق بهبة( الأصالة والمعاصرة )

كاتب المجلس : حسن لقفيش(جبهة القوى الديمقراطية )

نائب كاتب : هشام شبورة(التجمع الوطني للأحرار )

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