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طقس الأربعاء.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2021-09-29 / 9:07 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن يظل الطقس حارا نسبيا داخل كل من منطقة سوس والأقاليم الجنوبية، الجنوب-الشرقي، هضاب الفوسفاط وبالسهول الداخلية.

وستتشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة خلال الصباح والليل، بالسواحل الشمالية والوسطى، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا بمرتفعات الأطلس. أما بباقي جهات المملكة، فالأجواء ستبقى قليلة السحب إلى صافية.

وستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما من الشمال بالجنوب والسواحل الوسطى، ستهب معتدلة شرقية بمنطقة طنجة، ضعيفة إلى معتدلة القوة من الجنوب بالجنوب-الشرقي للبلاد وبالهضاب العليا الشرقية، ومن الشمال عموما بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و 13 درجة بالمرتفعات، وما بين 22 و 28 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية وبالجنوب- الشرقي، وستكون ما بين 15 و20 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 37 و42 درجة بداخل منطقة سوس، بأقصى الجنوب-الشرقي وكدا بشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 33 و37 درجة بسهول تادلة والرحامنة، وبالسايس وبالسفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 27 و32 درجة بالمنطقة الشرقية، بالسهول الأطلسية وبهضاب الفوسفاط و والماس، وستكون ما بين 22 و 28 درجة بباقي جهات المملكة.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان، إلى هائج ما بين رأس سبارتيل والعرائش، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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