“اليويفا” يتراجع عن مقاضاة مؤسسي دوري السوبر الأوروبي

هبة بريس - وكالات

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، التخلي عن الدعوى القضائية المرفوعة ضد مؤسسي بطولة دوري السوبر الأوروبي، برشلونة وريال مدريد وجوفنتوس.

وتمسك رؤساء برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس بمشروع بطولة دوري السوبر الأوروبي، بعد انسحاب باقي الشركاء التسعة المؤسسين.

و بحسب شبكة “سكاي سبورتس” ، فقد أبلغ (يويفا)، المحكمة التجارية في مدريد أنه لن يتابع الإجراءات القضائية بحق برشلونة وجوفنتوس وريال مدريد.

وأكدت الأندية الثلاثة أمام المحكمة أن محاولة (يويفا) لمعاقبتهم تتعارض مع قانون المنافسة الأوروبي.

و ذكر المصدر ذاته أن (يويفا ) قرر أيضا مخاطبة الأندية التسعة الأخرى المؤسسة للبطولة التي لم تخرج إلى النور، للتأكيد على إلغاء الغرامة المالية التي فرضها في وقت سابق على الأندية، بسبب دورها في محاولة تأسيس البطولة الانفصالية.

وشاركت أندية آرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام واتلتيكو مدريد وميلان وإنتر ميلان في الإعلان عن مشروع البطولة المثيرة للجدل، قبل انسحابها مع تزايد الضغوط.

وفي ماي الماضي، وافقت الأندية التسعة على دفع مبلغ قدره 15 مليون يورو مع خصم 5 في المائة من عائداتها من البطولات التابعة ليويفا لمدة موسم واحد.

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