الوالي زنيبر يشرف على تسليم السلط بين العنصر والأنصاري

ع محياوي _ هبة بريس

أشرف سعيد زنيبر والي جهة فاس مكناس يوم أمس الإثنين، على حفل تسليم السلط، بين رئيس مجلس الجهة المنتهية ولايته، امحند العنصر، والرئيس الجديد عبد الواحد الأنصاري.

الحفل نظم بمقر مجلس جهة فاس مكناس، بحضور المدير العام للمصالح ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.

جدير بالذكر، أن مكتب مجلس جهة فاس مكناس، تم تشكيله مطلع الأسبوع الماضي، حيث ضم مستشارين عبر تحالف يضم حزبي الإستقلال والأحرار والأصالة والمعاصرة ، فيما سيتزعم الرئيس المنتهية ولايته امحند العنصر رفقة حلفائه السابقين في تسيير المجلس من مستشاري حزب العدالة والتنمية، فريق المعارضة داخل المجلس.

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