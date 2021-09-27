كرة القدم .. الاعلان عن أسماء الأطر التقنية المعينة بتدريب المنتخبات الوطنية

2021-09-27 / 9:10 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

كشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الاثنين عن أسماء الأطر التقنية التي ستقوم بتدريب المنتخبات الوطنية في مختلف الفئات العمرية ،و ذلك بعد الهيكلة الجديدة للإدارة التقنية لهذه المنتخبات.

و ذكرت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن السيد الحسين عموتة المسؤول عن قطب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة والمنتخب الوطني الرديف، أعلن عن أسماء الأطر التقنية التي ستقوم بتدريب هذه المنتخبات.

وبحسب المصدر ذاته فسيشرف هشام الدميعي على تدريب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة بمساعدة ميلود مدكر، والحسين عموتة على تدريب المنتخب الوطني الرديف بمساعدة كل من هشام الدميعي، ميلود مدكر ورشيد بنمحمود.

بدوره أعلن السيد فتحي جمال ،المسؤول عن قطب المنتخبات الوطنية من أقل من 13 سنة إلى أقل من 20 سنة، عن أسماء الأطر التقنية التي ستقوم بتدريب هذه المنتخبات.

وهكذا ،سيشرف زكرياء عبوب على تدريب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة ،وسعيد شيبا على تدريب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، فيما سيشرف كل من عبد الله الإدريسي ونور الدين بوبو على تدريب المنتخبين الوطنيين لأقل من 13 و15 سنة معا وذلك بمساعدة الإطار التقني نبيل باها.

ولمواكبتها، يضيف بلاغ الجامعة ، سيشرف الاطاران الفرنسيان جريجوري ديلهوميل على الإعداد البدني لهذه المنتخبات، فيما سيؤطر سيمون جينينغس التكوين الأولي لأقل من 15 سنة بمركز السعيدية في إطار مسارات ومسالك دراسة-رياضة وعماد المعروفي لأقل من 13 سنة بنفس البرنامج.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of مجزرة رهيبة في حق مركبات وعربات بلدية صفرو تتطلب فتح تحقيق استعجالي

مجزرة رهيبة في حق مركبات وعربات بلدية صفرو تتطلب…

2021-09-27 / 9:44 مساءً
Photo of ديبلوماسيون امريكيون ..القوات المسلحة الملكية رائدة في مكافحة المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية

ديبلوماسيون امريكيون ..القوات المسلحة الملكية رائدة في مكافحة المخاطر…

2021-09-27 / 7:15 مساءً
Photo of وزيرة سابقة عن “البيجيدي” تحصل على 4 أصوات في الإنتخابات الجماعية

وزيرة سابقة عن “البيجيدي” تحصل على 4 أصوات في…

2021-09-27 / 6:57 مساءً
Photo of جامعي : الإنتخابات الاخيرة تسجل منعطفا في التاريخ السياسي للمغرب

جامعي : الإنتخابات الاخيرة تسجل منعطفا في التاريخ السياسي…

2021-09-27 / 6:04 مساءً
Photo of حكومة أخنوش المرتقبة وأمل إسقاط ساعة العثماني المشؤومة

حكومة أخنوش المرتقبة وأمل إسقاط ساعة العثماني المشؤومة

2021-09-27 / 5:27 مساءً
Photo of وزارة الرميد تصدر دليل “التصدي لآفة المخدرات والمؤثرات العقلية”

وزارة الرميد تصدر دليل “التصدي لآفة المخدرات والمؤثرات العقلية”

2021-09-27 / 5:08 مساءً
Photo of تسجيل 394 إصابة و32 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 394 إصابة و32 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-09-27 / 4:31 مساءً
Photo of حتى منتصف الليل.. استمرار فتح مراكز تلقيح أمام التلاميذ

حتى منتصف الليل.. استمرار فتح مراكز تلقيح أمام التلاميذ

2021-09-27 / 3:46 مساءً
Photo of قتل ممرضة بقلب “ميريزكو” و واقعة خطف زميلتها.. عناصر الأمن الخاص في قفص الاتهام

قتل ممرضة بقلب “ميريزكو” و واقعة خطف زميلتها.. عناصر…

2021-09-27 / 3:14 مساءً
Photo of بكفالة 650 درهم.. الإفراج عن رئيس جماعة اعتقل بسبب “الشيخات والانتخابات” ببرشيد

بكفالة 650 درهم.. الإفراج عن رئيس جماعة اعتقل بسبب…

2021-09-27 / 2:35 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق