كرة القدم .. الاعلان عن أسماء الأطر التقنية المعينة بتدريب المنتخبات الوطنية

هبة بريس _ الرباط

كشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الاثنين عن أسماء الأطر التقنية التي ستقوم بتدريب المنتخبات الوطنية في مختلف الفئات العمرية ،و ذلك بعد الهيكلة الجديدة للإدارة التقنية لهذه المنتخبات.

و ذكرت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن السيد الحسين عموتة المسؤول عن قطب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة والمنتخب الوطني الرديف، أعلن عن أسماء الأطر التقنية التي ستقوم بتدريب هذه المنتخبات.

وبحسب المصدر ذاته فسيشرف هشام الدميعي على تدريب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة بمساعدة ميلود مدكر، والحسين عموتة على تدريب المنتخب الوطني الرديف بمساعدة كل من هشام الدميعي، ميلود مدكر ورشيد بنمحمود.

بدوره أعلن السيد فتحي جمال ،المسؤول عن قطب المنتخبات الوطنية من أقل من 13 سنة إلى أقل من 20 سنة، عن أسماء الأطر التقنية التي ستقوم بتدريب هذه المنتخبات.

وهكذا ،سيشرف زكرياء عبوب على تدريب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة ،وسعيد شيبا على تدريب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، فيما سيشرف كل من عبد الله الإدريسي ونور الدين بوبو على تدريب المنتخبين الوطنيين لأقل من 13 و15 سنة معا وذلك بمساعدة الإطار التقني نبيل باها.

ولمواكبتها، يضيف بلاغ الجامعة ، سيشرف الاطاران الفرنسيان جريجوري ديلهوميل على الإعداد البدني لهذه المنتخبات، فيما سيؤطر سيمون جينينغس التكوين الأولي لأقل من 15 سنة بمركز السعيدية في إطار مسارات ومسالك دراسة-رياضة وعماد المعروفي لأقل من 13 سنة بنفس البرنامج.

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