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تسجيل 394 إصابة و32 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-09-27 / 4:31 مساءً
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هبة بريس - الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 394 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 929699 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 32 وفاة ليصل العدد إلى 14199.

كما تم التأكد من 2548 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 901220.

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‫4 تعليقات

  3. السيناريوهات اليومية لكوفيد 19 كورونا ماكفايا تمثيليات علينا لقد عرفنا بتلاعبكم في الأرقام والوهمية والمكررة يوميا.فلا داعي لهذا.ههههههههههه

  4. الحمدلله المغرب تخطى مرحلة الخطورة وحصل على الخط البرتوقالي وكذا حصوله على المرتبة التالثة من تطعيم لقاح كورونا على صعيد افريقيا ولهذا يجب على الحكومة الجديدة ان تطلق سراحنا ولا داعي للاستهزاء بنا.

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