تلقيح حوالي 82 في المائة من الساكنة المستهدفة بجهة بني ملال – خنيفرة

2021-09-25 / 10:14 مساءً
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هبة بريس - و م ع

تلقى ما يقرب من 82 في المائة من الساكنة المستهدفة بحملة التلقيح بجهة بني ملال خنيفرة إلى غاية اليوم، جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد، وفق معطيات للمديرية الجهوية للصحة.

وفي هذا السياق أوضح هشام الشوبي، مسؤول التواصل بالمديرية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم لغاية الآن على صعيد جهة بني ملال خنيفرة تلقيح ما مجموعه مليون و394 ألفا و784 شخصا بشكل كامل (الجرعتان الأولى والثانية) ضد كوفيد-19، أي بنسبة 77ر81 في المائة من الساكنة المستهدفة.

وقال الشوبي إن ما مجموعه مليون و680 ألفا و123 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19، مضيفا أن مجموع الأشخاص الذين تلقوا ما بين الجرعة الأولى والثانية ارتفع إلى 3 ملايين و74 ألفا و451 شخصا.

وبلغ عدد الذين استفادوا من عملية التلقيح 630 ألفا و577 شخصا بأزيلال ، و499 ألفا و600 بخنيفرة، و715 ألفا و895 ببني ملال، و604 ألفا و959 بالفقيه بن صالح، و623 ألفا و330 بخريبكة.

وتستهدف الحملة الوطنية للتلقيح بجهة بني ملال خنيفرة تلقيح 80 في المائة من السكان، أو ما يقارب مليون و705 ألف و654 شخصا.

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