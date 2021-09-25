مراكش.. انتخاب محمد نكيل رئيسا لمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي

هبة بريس

تم، اليوم السبت، بمراكش، انتخاب محمد نكيل، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بالأغلبية، رئيسا لمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، الذي يتكون من 37 مقعدا، 13 منها مخصصة للنساء.

وقد نال نكيل، المرشح الوحيد لهذا المنصب، خلال جلسة التصويت، التي جرت في احترام تام للتدابير الوقائية من فيروس كورونا، ثقة 33 عضوا من أعضاء المجلس.

كما تميزت هذه الجلسة، بالمصادقة، بالأغلبية، على لائحة نواب الرئيس، وكذا انتخاب كاتب المجلس ونائبه.

يذكر أن حزب الأصالة والمعاصرة كان قد فاز، خلال الانتخابات الجماعية لثامن شتنبر الجاري، ب8 مقاعد من أصل 37 مقعدا التي يتكون منها مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، متبوعا بحزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري ب5 مقاعد لكل واحد منهما، ثم أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وجبهة القوى الديمقراطية ب4 مقاعد لكل واحد منها.

ونالت أحزاب الحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، والأمل مقعدين اثنين لكل واحد منها، بينما فاز حزب العمل بمقعد واحد.

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