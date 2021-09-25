إطلاق أول اختبار مغربي لتشخيص “التهاب الكبد الوبائي C”

هبة بريس

أعلنت شركة Moldiag عن إطلاقها إنتاج وتسويق أول اختبار تشخيصي جزيئي مغربي 100% لالتهاب الكبد الوبائي C الذي طورته المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والإبداع والبحث العلمي (مصير).

وقالت الشركة، في بلاغ لها، إنه بالاعتماد على خبرة تزيد عن عشر سنوات في تطوير مجموعة من الأطقم والأجهزة الإلكترونية للتشخيص، التي تعتمد أساسا على التقنيات الجزيئية والطيفية، طور الباحثون المغاربة بمؤسسة (مصير)، وتم المصادقة عليها إكلينيكيا في المغرب ودوليا، وحصلت على تسجيل تنظيمي في المغرب، المجموعة الأولى من الاختبارات التشخيصية على أساس التقنيات الجزيئية للتشخيص والمراقبة العلاجية لالتهاب الكبد C والسل وسرطان الدم وسرطان الثدي، مع التعبير عن علامة HER2.

وتهدف هذه الاختبارات، المنتجة وفق أفضل المعايير العالمية، وبدرجة عالية من الكفاءة والدقة وبتكاليف مضبوطة، إلى المساهمة في الأمن الصحي للمملكة، ودعم الاستراتيجية الوطنية لتعميم التغطية الطبية، وحصول المغاربة على الرعاية الصحية.

كما تروم المساهمة في تدعيم الاستراتيجيات الوطنية لاستئصال مرض التهاب الكبد الوبائي C والسل كمرحلة أولى، وكذا الاستراتيجيات الوطنية لتصنيع المنتجات والتقنيات الصحية، واستراتيجيات الصحة العامة القارية.

وفي هذا السياق، تضيف الشركة، أنه على الرغم من وجود بروتوكول علاجي فعال، والذي يجعل من الممكن علاج 95 ٪ من المصابين، إلا أن ما يقرب من 1.2 ٪ من سكان المغرب لا يزالون مصابين بالتهاب الكبد الوبائي (حوالي400000 إلى 600000 مواطن)، ولكن الغالبية ليس لها علم بسبب نقص التشخيص واستمرار المضاعفات الناجمة عن التهاب الكبد الوبائي C الذي يقتل بصمت 13 مواطنا مغربيا يوميا.

وأكدت أن هذا الاختبار، الذي يعمل على منصات مفتوحة لقياس الحمل الفيروسي وتشخيصه والذي تم تطويره من طرف الباحثين المغاربة بمؤسسة الأبحاث (مصير)، يهدف إلى تزويد الممارسين والمعالجين بوسائل سريعة وفعالة يمكن الوصول إليها من تعزيز صحة مرضاهم.

وذكرت أنه سيتم إنتاج اختبار Virquant RT-qPCR لتشخيص التهاب الكبد C وتسويقه بواسطة شركة Moldiag، وهي شركة صناعية فرعية تابعة لمؤسسة (مصير) .

وأشارت إلى أن مهمة Moldiag هي إنتاج، وفقا للمعايير الدولية، وتسويق اختبارات التشخيص الجزيئي الجديدة للاستخدام المهني بتكلفة مضبوطة.

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