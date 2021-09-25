جياني ايفانتينو

إنفانتينو: التحضيرات ل”مونديال قطر” تمضي بشكل جيد للغاية

2021-09-25 / 12:21 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا ) ، إن ” التحضيرات لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 ، تمضي بشكل جيد للغاية ” .

وأضاف إنفانتينو، في تصريح نقلته صحيفة ” الراية ” القطرية اليوم قائلا إن ” التحضيرات جيدة للغاية ، و سنكون مستعدين ، وستكون نهائيات كأس عالم ، مذهلة ” .

وأعلنت اللجنة العُليا للمشاريع والإرث، المكفلة بالبنية التحتية الخاضة بكأس العالم في قطر ، عن الانتهاء من فرش العشب في أرضية ملعب ” لوسيل، أكبر الملاعب الثمانية المخصصة لبطولة كأس العالم (فيفا قطر 2022 )، ويتسع ل80 ألف مشجع، ويستضيف نهائي البطولة العام المقبل.

وقد اكتمل العمل ، حتى الآن، في خمسة ملاعب التي ستُقام على أرضيتها مباريات كأس العالم ، ويتعلق الأمر ، بملعب خليفة الدولي بعد تجديده، وملعب الجنوب، وملعب المدينة التعليمية، وملعب أحمد بن علي، وملعب البيت.

كما أعلنت اللجنة العُليا للمشاريع والإرث ، عن جاهزية ملعب ” الثمامة ” ، سادس ملاعب المونديال، لاحتضان مباراة نهائي كأس الأمير ، التي ستجمع بين السد والريان يوم 22 أكتوبر المقبل.

وتحتضن قطر في الفترة من 21 نونبر إلى 18 دجنبر 2022 ، أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في تاريخ العالم العربي، وستقام المُنافسات على الملاعب الثمانية .

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