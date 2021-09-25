ألحقوا خسائر مادية بممتلكات الغير.. توقيف 12 مشجعا كرويا بالبيضاء

هبة بريس - البيضاء

في إطار العمليات الأمنية المكثفة التي تجريها مصالح الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء لمكافحة الشغب المرتبط بالرياضة، تمكنت عناصر منطقة أمن بنمسيك، مساء أمس الجمعة 24 شتنبر الجاري، من توقيف 12 شخصا من بين المحسوبين على أحد فصائل مشجعي كرة القدم، من ضمنهم 04 قاصرين، وذلك بعد تورطهم في خرق حالة الطوارىء الصحية وتبادل العنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وجرى توقيف المشتبه فيهم بعد أن عمدوا إلى التراشق بالحجارة بالشارع العام، وذلك أثناء تنقلهم على شكل مجموعات صغيرة في اتجاه منطقة مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، قبل أن تتدخل عدة دوريات الشرطة من أجل فرض النظام العام وضبط المشتبه فيهم، وبحوزتهم تم حجز أسلحة بيضاء عبارة عن سكين وعصى ومجموعة من الحجارة المستعملة في البناء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية المختصة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم وتحديد خلفيات وأسباب ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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