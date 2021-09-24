تسجيل 1620 إصابة جديدة و26 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1620 إصابة جديدة ب(كوفيد-19) و2162 حالة شفاء و26 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج (كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لـ (كوفيد-19) بلغ 21 مليون و873 ألف و313 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 18 مليون و300 ألف و124 شخصا.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 927 ألف و127 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 895 ألف و434 بنسبة تعاف تبلغ 96.6 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 ألف و102 حالة، بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.

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