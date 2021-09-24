اختطف فتاة واحتجزها وهتك عرضها.. توقيف عشريني بالخميسات

هبة بريس - الخميسات

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الخميسات على النيابة العامة المختصة، شخصا يبلغ من العمر 25 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتعدد السرقات باستعمال العنف والاختطاف والاحتجاز المقرون بهتك العرض.

وجرى توقيف المشتبه فيه على خلفية نتائج الأبحاث التي أعقبت تسجيل فتاة لشكاية حول تعرضها للاختطاف المقرون بالاحتجاز وهتك العرض من قبل المشتبه فيه، قبل أن تظهر الأبحاث تورطه أيضا في قضيتي سرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض بمشاركة مشتبه فيه آخر، سبق وأن تم توقيفه وتقديمه أمام العدالة من قبل مصالح الشرطة القضائية بمدينة الخميسات.

عملية التفتيش التي أخضع لها المشتبه فيه لحظة توقيفه مكنت من حجز هاتف نقال ودراجة نارية لا تتوفر على أوراق ملكية فضلا عن وثائق تتعلق بدراجة أخرى، تبين أنها جميعها من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة .

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