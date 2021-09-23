أزيد من 278 ألف مسافر استعملوا مطار فاس-سايس صيف 2021

هبة بريس

أكد المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين استعملوا مطار فاس ـ سايس خلال الفترة ما بين 15 يونيو و31 غشت الماضي، بلغ حوالي 278 ألف و503 مسافرا عبر 2264 رحلة جوية دولية.

وأوضح نفس المصدر أن مطار فاس ـ سايس احتل المركز الرابع من حيث حركية عدد المسافرين خلال هذه الفترة بعد كل من مطارات الدار البيضاء ( محمد الخامس ) ومراكش ( المنارة ) وطنجة ( ابن بطوطة ) وذلك في إطار تصنيف حركة النقل الجوي والتجاري حسب المناطق.

وتراجعت حركة نقل المسافرين في مطار فاس ـ سايس بنسبة 47 . 35 في المائة خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وحسب نفس البيانات فقد استقبل مطار فاس ـ سايس خلال الفترة الممتدة ما بين الثلاثاء 15 يونيو 2021 ( وهو اليوم الأول لاستئناف الرحلات الجوية ) حتى الأربعاء 30 يونيو 2021 ما مجموعه 39 ألف و 237 مسافرا مقابل 60 ألف و 803 مسافرا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019.

تهدف المحطة الجديدة في مطار فاس ـ سايس والتي تعد منصة انطلاق العديد من الشركات منخفضة التكلفة إلى الرفع من طاقة استقبال المسافرين بهذا المطار إلى 2.5 مليون مسافر.

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