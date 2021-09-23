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الملك مبرقا ولي العهد السعودي: متمنياتنا لكم بموفور الصحة والعافية والهناء

2021-09-23 / 12:27 مساءً
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هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني والتبريكات لولي العهد السعودي، داعيا الله تعالى أن يعيد أمثال هذه المناسبة السعيدة على سموه بموفور الصحة والعافية والهناء، وعلى الشعب السعودي الشقيق بمزيد الرفعة والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

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