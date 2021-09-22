وهبي: “ستشتغل الحكومة على مساعدة المغاربة لبناء مستقبل أفضل”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلن عزيز أخنوش رئيس الحكومة الذي عينه الملك بعد تصدر حزبه التجمع الوطني للأحرار للانتخابات التشريعية الأخيرة عن تشكيلة الأغلبية الحكومية التي ستضم إلى جانب حزبه كل من حزبي الأصالة و المعاصرة و الاستقلال.

و في هذا الصدد، أوضح عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة أن التركيبة الحالية للحكومة تعكس التقارب الكبير في وجهات نظر الأحزاب الثلاثة و هو ما سينعكس بشكل إيجابي على العمل الحكومي.

و شدد زعيم البام على أن الأغلبية الحكومية جاءت بهدف الوصول إلى حكومة قوية و منسجمة ستشتغل على جميع الواجهات لمساعدة المغاربة و التعاون معهم لبناء مستقبل أفضل.

و أكد وهبي أن “الأغلبية الحكومية تعهدت بالعمل بحسن نية و بصدق و نزاهة طيلة مدة هذه الحكومة التي نتمنى أن تنجح في خلق الأمل للمغاربة لرفع الكثير من الظلم الاقتصادي و الاجتماعي عن المغاربة”.

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