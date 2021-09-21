أبو درار: “دم عبد الوهاب بلفقيه على رقبة كل خائن غدار”

هبة بريس - الرباط

علق القيادي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محمد بودرار، على وفاة عبد الوهاب بلفقيه متأثرا بطلق ناري صباح اليوم الثلاثاء.

وقال بودرار في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” : “دم عبد الوهاب بلفقيه على رقبة كل مسؤول لم يلزم الحياد وكان طرفا في العملية الانتخابية عبر اساليب الترهيب والترغيب… دم عبد الوهاب بلفقيه على رقبة كل خائن غدار خان الملح والعشرة حفاظا على مصالح شخصية او طمعا في دريهمات بئيسة … دم عبدالوهاب بلفقيه على رقبة اشباه المسؤولين الحزبيين الدين يجري الغدر والخيانة في دمائهم ….

دم عبد الوهاب بلفقيه على عاتق بؤس السياسة …”

وأضاف “ما تعرضنا له هدين اليومين كفريق أعضاء الجهة ، المتكون من أغلبية مريحة ، من بلطجة وترهيب وترغيب ، وضغوطات أمر غير مسبوق يستدعي الوقوف عنده ، لذلك ومع استحضار عدم علمي بحيثيات الحادث ، اطلب من السيد وزير الداخلية فتح تحقيق معمق في الموضوع وترتيب الجزاءات اللازمة، كما أطلب ايضا من النيابة العامة فتح تحقيق في الموضوع ” قبل أن يختم بالقول “رحم الله الفقيد ، إنا لله وإنا اليه راجعون.”

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