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تورطوا في انتحال هويات وتنظيم عملية للهجرة السرية.. توقيف 5 أشخاص بطنجة

2021-09-21 / 1:37 مساءً
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و35 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بانتحال هويات الغير واستعمالها في تنظيم عملية للهجرة غير المشروعة.

وجرى توقيف اثنين من الموقوفين من المرشحين للهجرة السرية أثناء محاولتهم ولوج ميناء طنجة المتوسط باستعمال شارات تعريف «badges d’accès» خاصة بمستخدمين بشركات للمناولة عاملة بهذه المحطة البحرية، وذلك لغرض تنفيذ عملية للهجرة غير المشروعة عبر شاحنات النقل الدولي للبضائع.

الأبحاث والتحريات أظهرت قيام منظمين لعمليات الهجرة السرية باقتناء شارات الولوج مقابل مبالغ مالية من مستخدمين بميناء طنجة المتوسط، جرى توقيف ثلاثة من بينهم، وذلك بغرض استعمالها في تسهيل ولوج المرشحين للهجرة السرية إلى ميناء طنجة المتوسط.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فيما تتواصل الأبحاث من اجل توقيف منظمي هذا النشاط الإجرامي بعد أن تم تحديد هوياتهم.

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