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إجهاض عملية للهجرة السرية وتوقيف 3 أشخاص بالداخلة

2021-09-21 / 10:52 صباحًا
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هبة بريس - الداخلة

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الداخلة، من إجهاض عملية للهجرة السرية وتوقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و33 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وجرى توقيف المشتبه فيهم بمستودع بالمنطقة الصناعية بمدينة الداخلة، وهم في حالة تلبس بمحاولة تنظيم عملية للهجرة غير المشروعة لفائدة تسعة وثلاثين (39) مرشحا، من بينهم قاصران، كانوا قد تعاقدوا معهم على تهجيرهم سرا عبر المسالك البحرية مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

وقد تم الاحتفاظ بالمنظمين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة غير المشروعة للأبحاث القضائية التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات الدولية لهذه الشبكة الإجرامية.

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