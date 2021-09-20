انتخاب التجمعي جواد باحجي رئيسا للمجلس الجماعي لمكناس

هبة بريس

انتخب جواد باحجي من حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الاثنين، رئيسا للمجلس الجماعي لمكناس.

وحصل جواد باحجي على 40 صوتا من أصل 61 عضوا يتشكل منهم مجلس مدينة مكناس.

وتصدرت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والاتحاد الدستوري نتائج الانتخابات الجماعية بمكناس خلال الاستحقاقات التي جرت يوم 8 شتنبر.

وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري على 9 مقاعد لكل واحد منها بينما حصل حزب العدالة والتنمية على 6 مقاعد حسب النتائج التي تم الإعلان عنها من طرف السلطات المحلية.

وجاء حزب الاستقلال في المركز الرابع بحصوله على 5 مقاعد متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ( 5 مقاعد ) ثم حزب الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحزب الاشتراكي الموحد ( 3 مقاعد ) وتحالف فيدرالية اليسار وجبهة القوى الديموقراطية والحركة والاجتماعية وحزب البيئة والتنمية المستدامة وحزب الوسط الاجتماعي وحزب التقدم والاشتراكية ( مقعدان ) بالإضافة إلى أحزاب أخرى حصلت على مقعد واحد.

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