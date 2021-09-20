ظهرا في فيديو “سرقة من داخل سيارة”.. توقيف شخصين بتمارة

هبة بريس - تمارة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تمارة، أمس الأحد 19 شتنبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 23 و27 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة من داخل سيارة، شكلت موضوع مقطع فيديو تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو الذي يظهر قيام المشتبه فيهما بالإستيلاء على حقيبة من داخل سيارة مستوقفة بالشارع العام، وذلك بعد أن تمكنا من مغافلة سائقتها وعرقلة إغلاقها للسيارة، وهو المقطع الذي تبين أنه يعود لقضية تعالجها حاليا مصالح الأمن الوطني بمدينة تمارة.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني عن تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما، فضلا عن استرجاع متحصلات هذه العملية الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث قضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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