تسجيل 2291 إصابة و48 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 2291 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 918.126 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 48 وفاة ليصل العدد إلى 13.876.
كما تم التأكد من 3491 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 880.091.
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الحمد لله بدانا نخرج من الرقعة الحمراء نحو التعافي والتقليل من عدد الفتك ما علينا الا ان نحافظ على التدابير الاحترازية التي امرتنا بها السلطات الصحية ونبقى حرصين ويقظين داىما حتى نخرج سالمين من هذه الجاىحة التي غيرت وجه العالم ونعود لنعيش حياتنا الطبيعية ان شاء الله