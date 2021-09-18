واشنطن ترحب بمقتل الإرهابي وأحد مرتزقة البوليساريو وليد الصحراوي

2021-09-18 / 4:18 مساءً
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هبة بريس

رحبت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، بمقتل زعيم تنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي في الصحراء الكبرى وأحد مرتزقة “البوليساريو” عدنان أبو وليد الصحراوي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان: “تشيد الولايات المتحدة بإعلان شريكنا وحليفنا فرنسا أن قواتها قتلت عدنان أبو وليد الصحراوي”.

وأكد برايس أنه “بصفته قائد تنظيم داعش في الصحراء الكبرى ، يتحمل وليد الصحراوي مسؤولية أعمال العنف التي أودت بحياة عدد لا يحصى من المدنيين والجنود في منطقة الساحل ، بما في ذلك هجوم 4 أكتوبر 2017 على دورية مشتركة أمريكية- نيجيرية في منطقة تونغو تونغو بالنيجر ، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود أمريكيين وأربعة جنود نيجيريين.

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تعليق واحد

  1. جميل،البوليزبال نهايتهم،قريبة ان شاء الله ٨م ومن اخترعوهم الكبرانات المجرمون الخراءريون وحكام المرادية،البيادق،تحت،إمرت حكام، الجيش، اللصوص أصبحت الجزاءر أضحوكة العالم وأصبح المغرب من اسياد العالم يحسبون له ألف حساب لان مغرب اليوم ليس هو مغرب،البارحة،والله ينصر،من يشاء، والصحراء،في،مغربها،إلى يوم القيامة، بإذن الله،

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