واشنطن ترحب بمقتل الإرهابي وأحد مرتزقة البوليساريو وليد الصحراوي

هبة بريس

رحبت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، بمقتل زعيم تنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي في الصحراء الكبرى وأحد مرتزقة “البوليساريو” عدنان أبو وليد الصحراوي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان: “تشيد الولايات المتحدة بإعلان شريكنا وحليفنا فرنسا أن قواتها قتلت عدنان أبو وليد الصحراوي”.

وأكد برايس أنه “بصفته قائد تنظيم داعش في الصحراء الكبرى ، يتحمل وليد الصحراوي مسؤولية أعمال العنف التي أودت بحياة عدد لا يحصى من المدنيين والجنود في منطقة الساحل ، بما في ذلك هجوم 4 أكتوبر 2017 على دورية مشتركة أمريكية- نيجيرية في منطقة تونغو تونغو بالنيجر ، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود أمريكيين وأربعة جنود نيجيريين.

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