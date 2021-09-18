عبد اللطيف وهبي رئيسا للجماعة الترابية تارودانت

ع اللطيف بركة - هبة بريس

تم إنتخاب الامين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، صباح اليوم السبت ،رئيسا لمجلس الجماعة الترابية تارودانت، بـ19 صوتا، مقابل 12 لمنافسته زينب الخياطي عن حزب الاتحاد الاشتراكي.

وصوت لصالح وهبي مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة بـ8 أصوات،و حزب التجمع الوطني للأحرار بـ3 أصوات، وحزب العدالة والتنمية بـ3 أصوات، إلى جانب 5 أصوات من مستشاري لائحة “البديل” المستقلة.

وكانت الأحزاب الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، العدالة والتنمية، إضافة الى لائحة “البديل” المستقلة، قد قررت خلق تحالف من أجل تشكيل المجلس الجماعي لمدينة تارودانت، برئاسة الأمين العام عبد اللطيف وهبي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0