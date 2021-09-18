عبد اللطيف وهبي رئيسا للجماعة الترابية تارودانت
ع اللطيف بركة - هبة بريس
تم إنتخاب الامين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، صباح اليوم السبت ،رئيسا لمجلس الجماعة الترابية تارودانت، بـ19 صوتا، مقابل 12 لمنافسته زينب الخياطي عن حزب الاتحاد الاشتراكي.
وصوت لصالح وهبي مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة بـ8 أصوات،و حزب التجمع الوطني للأحرار بـ3 أصوات، وحزب العدالة والتنمية بـ3 أصوات، إلى جانب 5 أصوات من مستشاري لائحة “البديل” المستقلة.
وكانت الأحزاب الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، العدالة والتنمية، إضافة الى لائحة “البديل” المستقلة، قد قررت خلق تحالف من أجل تشكيل المجلس الجماعي لمدينة تارودانت، برئاسة الأمين العام عبد اللطيف وهبي.
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9 تعليقات
ترودانت لها امكانيات متعددة نتمنى ان تحققوا مطالبها في ايجاد حلول لاخراجي مدينة تارودانت من القوقعة الازموية التي نعيشها منذ سنوات.
نتمنى ان نكون احسنا الاختيار للسيد عبد اللطيف وهبي رئيسا لجماعة الترابية تارودانت
المهم هو من يحقق الهدف من تغير المدينة والنهوض من احلام الى يقضة.
نتمنى ان نكتسب الثقة ويحقق لنا مطالب الشباب العاطل عن العمل والاهتمام اكثر بقطاع الصحة وغيرها.
المهم هو ان يكون السيد عبد اللطيف وهبي قد المسؤولية وان يكون حزبه ينبني على التماسك الاجتماعي والمساوات بين الطبقتين البورجوازية والطبقة الفقيرة والهشة مع ابراز بالتدقيق مع قطاع الصحة أولا والنهوض بالتعليم ثانية ومحاربة البطالة والتشرد تالثا….
إنها ثمرة اشتغال نتمنى ان تدوم بدون انقطاع وله التوفيق والنجاح الدائم في مسيرته السياسية المقبلة.
السيد عبد اللطيف وهبي رجل سياسي عقلاني شهم ذو كفاءات علمية ممتازة جدا وخلاقيا قبل كل شيء لهذا يستحق المنصب والاحترام والتقدير والاجلال فهنيئا له.
انشاءالله سينجح في قيادته الرئاسية لجماعة تارودانت .وفي اعتقادي انه قادر على الإصلاح والتغير الذي يطمح إليه الشعب المغربي وسيكون قد المسؤولية.
لانريد ان يكون الكلام على ورقة وإنما يكون فعلا وقولا….