عبد اللطيف وهبي

عبد اللطيف وهبي رئيسا للجماعة الترابية تارودانت

2021-09-18 / 12:43 مساءً
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

تم إنتخاب الامين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، صباح اليوم السبت ،رئيسا لمجلس الجماعة الترابية تارودانت، بـ19 صوتا، مقابل 12 لمنافسته زينب الخياطي عن حزب الاتحاد الاشتراكي.

وصوت لصالح وهبي مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة بـ8 أصوات،و حزب التجمع الوطني للأحرار بـ3 أصوات، وحزب العدالة والتنمية بـ3 أصوات، إلى جانب 5 أصوات من مستشاري لائحة “البديل” المستقلة.

وكانت الأحزاب الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، العدالة والتنمية، إضافة الى لائحة “البديل” المستقلة، قد قررت خلق تحالف من أجل تشكيل المجلس الجماعي لمدينة تارودانت، برئاسة الأمين العام عبد اللطيف وهبي.

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‫9 تعليقات

  1. ترودانت لها امكانيات متعددة نتمنى ان تحققوا مطالبها في ايجاد حلول لاخراجي مدينة تارودانت من القوقعة الازموية التي نعيشها منذ سنوات.

  5. المهم هو ان يكون السيد عبد اللطيف وهبي قد المسؤولية وان يكون حزبه ينبني على التماسك الاجتماعي والمساوات بين الطبقتين البورجوازية والطبقة الفقيرة والهشة مع ابراز بالتدقيق مع قطاع الصحة أولا والنهوض بالتعليم ثانية ومحاربة البطالة والتشرد تالثا….

  7. السيد عبد اللطيف وهبي رجل سياسي عقلاني شهم ذو كفاءات علمية ممتازة جدا وخلاقيا قبل كل شيء لهذا يستحق المنصب والاحترام والتقدير والاجلال فهنيئا له.

  8. انشاءالله سينجح في قيادته الرئاسية لجماعة تارودانت .وفي اعتقادي انه قادر على الإصلاح والتغير الذي يطمح إليه الشعب المغربي وسيكون قد المسؤولية.

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