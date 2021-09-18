بنك المغرب: تنظيم مناقصات لشراء العملات ابتداء من 20 شتنبر

هبة بريس

ينظم بنك المغرب، ابتداء من يوم الاثنين 20 شتنبر الجاري، مناقصات لشراء العملات بغية امتصاص الفائض الحالي وبالتالي ضمان حسن سير سوق الصرف.

وذكر بنك المغرب، في بلاغ له، أنه يحيط الفاعلين في سوق الصرف علما “بأنه سينظم، اعتبارا من يوم الاثنين 20 شتنبر 2021 ، مناقصات لشراء العملات من أجل امتصاص الفائض الحالي وبالتالي ضمان حسن سير هذه السوق”.

وأوضح البنك المركزي أنه “سيتم تنظيم هذه المناقصات وذلك حسب الضرورة، اعتمادا على تطور ظروف سوق الصرف”.

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