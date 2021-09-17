أزيد من 29 ألف مسافر استعملوا مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة

2021-09-17 / 9:10 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا المطار الدولي الشريف الإدريسي بالحسيمة خلال الفترة ما بين 15 يونيو و31 غشت من العام الجاري ما مجموعة 29 ألف و574 مسافر.

وأفاد بلاغ للمكتب الوطني للمطارات بأن مجموع الرحلات الجوية التي سجلها مطار الحسيمة خلال الفترة ذاتها بلغ ما مجموعه 251 رجلة جوية.
وبلغ عدد المسافرين الذين تنقلوا عبر المطار خلال شهر يوليوز الماضي حوالي 10 آلاف و812 مسافرا، عبر 95 رحلة جوية، بينما استعمل المطار خلال شهر غشت الماضي نحو 15 ألف و615 مسافرا، عبر 125 رحلة جوية.

وكان المكتب الوطني للمطارات قد أفاد بأن مطارات المملكة استقبلت خلال الفترة ما بين 15 يونيو و 31 غشت الماضيين ما يفوق 3,56 مليون مسافر دولي، عبر 31 ألف و202 رحلة جوية دولية، بما مجموعه 3.560.526 مسافرا.
وأوضح المكتب، في بلاغ له ، أن هذه الأرقام تمثل مقارنة مع الفترة نفسها من 2019 معدل استرجاع يصل إلى 65% في ما يخص حركة النقل الجوي الدولي للمسافرين، و77 % في ما يتعلق بعدد الرحلات الجوية

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