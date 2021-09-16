تارودانت : الطعن في لائحة “وهبي” من طرف ثلاث أحزاب

ع اللطيف بركة - هبة بريس

تقدمت ثلاث تمثيلية أحزاب بتارودانت ( الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التجمع الوطني للأحرار واللائحة المستقلة برمز ” العداء “، ضد لائحة ” البام” ثم ضد كل من رؤساء مجموعة من مكاتب التصويت الخاصة بالجماعة الترابية للمدينة وكذا رؤساء وأعضاء المكاتب المركزية ولجنة الإحصاء وإعلان النتائج بمقر عمالة تارودانت، باشا المدينة، عامل الإقليم وأخيرا وزارة الداخلية.

وقالت مصادر ” هبة بريس” أن العارضون قد رصدوا مجموعة من الخروقات الموثقة من طرف مفوضين قضائيين، اضافة الى خروقات انتخابية اخرى كما جاء في الوثيقة موضوع العملية.

وفي الاخير التمس دفاع العارضين القول ببطلان العملية الانتخابية بهذا المكاتب للأسباب المشار إليها أعلاه، وفي الشكل التمس الدفاع بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع أساسا وبعد معاينة كل التجاوزات وكل المخالفات والخروقات التي ارتكبها أعضاء لائحة حزب الاصالة والمعاصرة بتارودانت والتي طالت العملية الانتخابية لثامن شتنبر 2021، والحكم بإلغاء انتخاب لائحة رمز الجرار الخاصة بحزب الاصالة والمعاصرة بتارودانت المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الجماعة مع شمول بالنفاذ المعجل، واحتياطيا الحكم ببطلان العملية الانتخابية في الشق المتعلق بلائحة الحزب.

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