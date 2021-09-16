تعيين بابو سين قنصلا عاما للسنغال بالداخلة

هبة بريس

عين الرئيس السنغالي ماكي سال، يوم الأربعاء بابو سين، قنصلا عاما لجمهورية السنغال بمدينة الداخلة.

وأعلن عن تعيين بباوبو ين قنصلا عاما بمدينة الداخلة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في دكار برئاسة السيد ماكي سال.

وبحسب بيان صحافي صادر عن الرئاسة السنغالية مساء الأربعاء، فخلال هذا المجلس عين الرئيس ماكي سال أيضا ايوسوفا ديوب قنصلا عاما جديدا لجمهورية السنغال في الدار البيضاء، ليحل محل اماسامبا سار.

يذكر أن السنغال افتتحت في أبريل الماضي قنصلية عامة بمدينة الداخلة.

وترأس حفل افتتاح هذه القنصلية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اناصر بوريطة ووزيرة الخارجية والسنغاليين بالخارج السيدة عائشة تال سال.

وخلال لقاء صحفي مشترك مع بوريطة، في ختام حفل افتتاح هذه التمثيلية القنصلية قالت تال سال إن “هذه القنصلية العامة ستعمل على تثمين علاقاتنا المتميزة”، بقيادة رئيسي البلدين جلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية السنغال السيد ماكي سال.

وأضافت رئيسة الدبلوماسية السنغالية أن افتتاح القنصلية العامة لبلدها في الصحراء المغربية لا يعبر فقط عن الرغبة في المضي قدما في توطيد العلاقات الثنائية، ولكنه قبل كل شيء تعبير عن “طموح مشترك طالما رعاه البلدان منذ أمد طويل بالنسبة لإفريقيا“.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0