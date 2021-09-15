بنشرقي قريب من تجربة احترافية بالخليج

هبة بريس

بات الدولي المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك المصري لكرة القدم، قريبا من خوض تجربة احترافية جديدة بالخليج العربي، بعدما كشفت تقارير إعلامية مصرية أن اللاعب السابق لفريق الوداد البيضاوي دخل في مفاوضات سرية مع ناديي العين والشارقة الإماراتيين للعب لأحدهما في الموسم الرياضي المقبل.

وأكدت المصادر ذاتها أن مسؤولي ناديي العين والشارقة عقدا جلسة مع اللاعب أشرف بن شرقي، خلال تواجده في دبي لقضاء فترة عطلة قصيرة، وطلب منهما الأخير منحه فرصة لحسم موقفه بسبب صعوبة مفاوضاته مع ناديه الزمالك بخصوص تجديد عقده الذي سينتهي نهاية يونيو المقبل.

وكان اللاعب أشرف بن شرقي حصل على إجازة عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب المغربي أسوة باللاعبين الدوليين بالفريق، وقرر بن شرقي الذهاب إلى دبي لقضاء عطلته القصيرة.

وأضافت المصادر ذاتها أن اللاعب بن شرقي يرفض مواصلة مقامه مع نادي الزمالك، وأنه يماطل في تجديد تعاقده، ويرغب في وضع شرط جزائي يبلغ 500 ألف دولار فقط في عقده للرحيل عن نادي الزمالك في أي وقت يختاره، مشددة على أن الدولي المغربي استقر على الرحيل عن صفوف الزمالك في الصيف المقبل، خاصة بعد تلقيه عروض مهمة من طرف بعض الأندية الخليجية خلال الفترة الأخيرة.

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