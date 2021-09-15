أخنوش يستقبل بنعلي.. والأخير: المرحلة تستلزم تعزيز المسار الديمقراطي

2021-09-15 / 2:02 مساءً
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هبة بريس - الرباط

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاربعاء، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، المصطفى بنعلي، بالرباط، للتشاور بخصوص تشكيل الحكومة.

وفي هذا الصدد، أكد بنعلي في تصريح عقب لقائه بأخنوش، أن حزبه يؤيد التوجهات التي تخدم مصلحة الناخب المغربي في هذه المرحلة الدقيقة.

وشدد بنعلي على أن هذه المرحلة الدقيقة تستلزم تعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة ” الذي يحتاج إلى دعم كل الفئات وكل قنوات التنشئة الاجتماعية، بما فيها وسائل الإعلام، من أجل خدمة القيم المجتمعية” التي ستؤهل وتعبد الطريق أمام المملكة كقوة إقليمية صاعدة ولربح رهانات الدفاع عن مصلحة الوطن والمواطن.

ولفت بنعلي أن رئيس الحكومة المعين وحزب التجمع الوطني للأحرار “على وعي بما تفرضه هذه الثقة من عمل من أجل التعبير عن توجهات البلاد في هذه المرحلة”.

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